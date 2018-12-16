Шістьох підозрюваних в теракті у Страсбурзі звільнили з-під варти

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Всього було затримано 7 підозрюваних з оточення нападника

Правоохоронці відпустили 6 підозрюваних в причетності до теракту у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок, 11 грудня, на святковому різдвяному ярмарку, внаслідок чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, у неділю, 16 грудня, правоохоронці випустили з-під варти двох родичів Шеріфа Шекатта, який напав на різдвяну ярмарку. В поліції зазначили, що затримані були звільнені через "відсутність на даній стадії доказів для їх подальшого переслідування".

Крім того, напередодні з-під варти, через відсутність доказів, були звільнені 4 затримані з оточення стрілка. Всього працівниками французької поліції було затримано 7 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції правоохоронці затримали 7 осіб, що підозрюються у зв'язках з Шеріфом Шекаттом, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку в Страсбурзі.

Додамо, що кількість жертв в результаті нападу на різдвяний ярмарок у французькому місті Страсбург зросла до 4 осіб.

Зазначимо, що терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.