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Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию: список объектов

Киев, Вторник 26 января 2021 08:33
Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию: список объектов
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине готовят к концессии шесть вокзалов, включая киевский. Это может помочь развивать эти объекты и иметь прозрачные поступления от них.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, передача вокзалов в концессию может сделать объекты неубыточными.

"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - пояснил он.

По словам Криклия, это начнется уже в этом году, будут запускать концессионные конкурсы.

"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - заявил он.

Также министр объяснил, почему государственные аэропорты не передают в концессию. По его словам, Украина не хотела бы их "дешево отдавать".

"Поэтому по тем концессионным проектам, государственным аэропортам мы взяли паузу до периода, когда авиация восстановится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов - там другая ситуация. Они все равно должны находить какого-нибудь постоянного стратегического партнера", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Проект предлагает соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Отметим, в июне прошлого года в концессию передали морской торговый порт в Херсоне.

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