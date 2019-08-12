Италия разрешила сойти на берег 29 мигрантам

Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Две лодки с беженцами прибило к берегам Италии 11 августа

К южному побережью Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, большинство которых - выходцы из Ирана и Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой итальянское издание RaiNews.

По информации портала, патруль финансовой полиции обнаружил беженцев у побережья Апулии и доставил их в порт города Отранто.

Отмечается, что на борту парусника находились семьи с детьми, а также двое мужчин, которых задержали по подозрению в нелегальной перевозке людей.

Мигрантам оказывают поддержку сотрудники Красного Креста.

Ранее в этот же день на острове Мареттимо к западу от Сицилии высадились 13 мигрантов, приплывших на небольшой рыбацкой лодке из Северной Африки.

Десять мужчин, одна женщина и двое детей были доставлены в лагерь беженцев, расположенный вблизи города Трапани на Сицилии.

Напомним, 31 июля власти Италии позволили 116 спасенных мигрантов сойти на берег с судна итальянской береговой охраны, на котором они находились больше недели. Это стало возможным после того, как пять европейских стран и церковные организации согласились их принять. Мигрантов с судна Bruno Gregoretti согласились принять Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия, а также организации Католической церкви Италии.