Шесть шагов. Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

Украина ожидает усиления санкций против России в результате встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину .

Она подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса:

торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;

закрытие всех возможностей для обхода санкций;

направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;

отказ от расчетов в российских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;

расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;

запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", - отметила Стефанишина.

При этом она добавила, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.