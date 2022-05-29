Шесть шагов. Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО
Украина ожидает усиления санкций против России в результате встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.
Она подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса:
- торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
- закрытие всех возможностей для обхода санкций;
- направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
- отказ от расчетов в российских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;
- расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
- запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.
"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", - отметила Стефанишина.
При этом она добавила, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.
Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.
Напомним, ранее стало известно, что саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Встреча запланирована в июне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.