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Шесть шагов. Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

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Вильнюс, Воскресенье 29 мая 2022 21:36
Шесть шагов. Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает усиления санкций против России в результате встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Она подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса:

  • торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
  • закрытие всех возможностей для обхода санкций;
  • направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
  • отказ от расчетов в российских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;
  • расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
  • запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", - отметила Стефанишина.

При этом она добавила, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.

Напомним, ранее стало известно, что саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Встреча запланирована в июне.

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