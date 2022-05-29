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Шість кроків. Україна назвала головні очікування від саміту НАТО

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Вільнюс, Неділя 29 травня 2022 21:36
Шість кроків. Україна назвала головні очікування від саміту НАТО Фото: віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує посилення санкцій проти Росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу, яка відбудеться 29 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

Вона наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу:

  • торгове ембарго на імпорт російських енергоресурсів;
  • закриття всіх можливостей для обходу санкцій;
  • спрямування заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;
  • відмова від розрахунків у російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;
  • розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;
  • заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів

"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", - наголосила Стефанішина.

При цьому вона додала, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін у європейській та світовій безпеці, підтвердить єдність союзників та політику "відкритих дверей". Зустріч запланована у червні.

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