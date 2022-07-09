Было шесть ракет. Стали известны подробности утреннего обстрела Николаева

Фото: оккупанты выпустили шесть ракет по Николаеву (doblest.club)

Утром 9 июля оккупанты выпустили шесть ракет по Николаеву, применив зенитный ракетный комплекс С-300. В результате ударов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы ВСУ", - написал он. Также Ким опубликовал видео с места, куда ударила ракета.