Було шість ракет. Стали відомі подробиці ранкового обстрілу Миколаєва

Вранці 9 липня окупанти випустили шість ракет по Миколаєву, застосувавши зенітний ракетний комплекс С-300. В результаті ударів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи ЗСУ", - написав він.

Також Кім опублікував відео з місця, куди вдарила ракета.