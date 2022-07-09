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Було шість ракет. Стали відомі подробиці ранкового обстрілу Миколаєва

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Миколаїв, Субота 09 липня 2022 13:29
Було шість ракет. Стали відомі подробиці ранкового обстрілу Миколаєва Фото: окупанти випустили шість ракет по Миколаєву (doblest.club)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 9 липня окупанти випустили шість ракет по Миколаєву, застосувавши зенітний ракетний комплекс С-300. В результаті ударів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи ЗСУ", - написав він.

Також Кім опублікував відео з місця, куди вдарила ракета.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Поранення отримали чотири людини, одна з них - дитина.

Також окупанти обстріляли Кривий Ріг. В результаті удару загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

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Миколаїв ракетный удар Війна в Україні
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