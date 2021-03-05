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Шесть поставщиков газа оштрафовали на полмиллиона гривен

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штрафы на шесть поставщиков газа. Компании оштрафованы за нарушение положений Кодекса газотранспортной системы и Правил поставки природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, на ООО "Киевоблгаз сбыт" было наложено 51 тыс. грн штрафа, на ООО "Полесьегаз", ООО "Газпостачсервис", ООО "Газовик" и ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" по 102 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, НКРЭКУ провела проверки на основании обращений ООО "ГК "Нефтегаз Украины". НКРЭКУ выявила в этих компаниях включение в собственный реестр потребителей без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа.

Напомним, в начале года в Украине проходили протесты из-за повышения цен на газ и транспортировки газа.

Как сообщало РБК-Украина, 25 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 102 тысячи гривен на АО "Лубныгаз". Штраф наложен на несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирование рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.

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