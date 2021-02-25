Газовую компанию оштрафовали за отключение потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 102 тысячи гривен на АО "Лубныгаз". Штраф наложен на несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирование рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.

Как отмечается в сообщении, "основанием для проверки АО "Лубныгаз" были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа АО "Лубныгаз" и осуществлениям неправомерного определения годовой заказанной мощности".

Отметим, "Лубныгаз" была одной из тех компаний, действия которой привели к тарифным протестам в начале 2021 года. В частности, потребители жаловались на отключение газа в случае перехода к другому поставщику газа.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр. Среди этих компаний АО "Лубныгаз".