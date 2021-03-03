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Регулятор оштрафовал газовую компанию на 200 тысяч гривен за многочисленные нарушения

Новина українською → Среда 03 марта 2021 15:02
Регулятор оштрафовал газовую компанию на 200 тысяч гривен за многочисленные нарушения Фото: тарифный протест (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 204 тысячи гривен на ООО "Торговый дом "Лубныгаз". Штраф наложен за многочисленные нарушения лицензионных условий.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, проверка выявила нарушения в части обязательства лицензиата размещать на своем веб-сайте цены на природный газ, способ и условия оплаты за использованный природный газ, другую информацию, предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами.

Кроме того, в ходе обсуждения указанного вопроса было выяснено, что договорные отношения ООО "Торговый дом "Лубныгаз" и ООО "Лубныгаз-Трейдинг" могут свидетельствовать о возможных нарушениях при составлении платежных документов и выставления счетов потребителям.

В связи с этим, НКРЭКУ в ближайшее время изучит данный вопрос в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Лубныгаз-Трейдинг".

Отметим, "Лубныгаз" была одной из тех компаний, действия которой привели к тарифных протестов в начале 2021 года. В частности, потребители жаловались на отключение газа в случае перехода к другому поставщику газа.

Как сообщало РБК-Украина, 25 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 102 тысячи гривен на АО "Лубныгаз". Штраф наложен на несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирование рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.

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