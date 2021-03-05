Шесть поставщиков газа оштрафовали на полмиллиона гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штрафы на шесть поставщиков газа. Компании оштрафованы за нарушение положений Кодекса газотранспортной системы и Правил поставки природного газа.

В частности, на ООО "Киевоблгаз сбыт" было наложено 51 тыс. грн штрафа, на ООО "Полесьегаз", ООО "Газпостачсервис", ООО "Газовик" и ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" по 102 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, НКРЭКУ провела проверки на основании обращений ООО "ГК "Нефтегаз Украины". НКРЭКУ выявила в этих компаниях включение в собственный реестр потребителей без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа.