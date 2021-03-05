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Шістьох постачальників газу оштрафували на півмільйона гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 14:16
Шістьох постачальників газу оштрафували на півмільйона гривень Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штрафи на шість постачальників газу. Компанії оштрафовані за порушення положень Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, на ТОВ "Київоблгаз збут" було накладено 51 тис. грн штрафу, на ТОВ "Поліссягаз", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "Газовик" та ДП "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз" по 102 тис. грн.

Як зазначається в повідомленні, НКРЕКП провела перевірки на підставі звернень ТОВ "ГК "Нафтогаз України". НКРЕКП виявила у цих компаніях включення до власного реєстру споживачів без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу.

Нагадаємо, на початку року в Україні відбувалися протести через підвищення цін на газ та транспортування газу.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф у розмірі 102 тисячі гривень на АТ "Лубнигаз". Штраф накладений на недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов.

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