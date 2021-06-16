Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили противотанковый ракетный комплекс

За прошедшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС .

Вблизи Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселка Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг вел обстрелы из стрелкового оружия.

В районе н.п. Пивденное враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новгородского наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.

Кроме того, за минувшие сутки, 14 июня, пророссийские наемники восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Добавим, что 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.