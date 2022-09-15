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Шесть команд на три города. Хоккейные клубы Украины согласовали старт нового сезона

Фото: "Сокол" против "Кременчуга" в сезоне 2021/22 во Дворце спорта (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Украинские хоккейные функционеры провели Zoom-конференцию с участием руководства Федерации хоккея Украины по организации соревнований в сезоне 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Трио призеров предыдущего первенства предоставили гарантии по участию в новом чемпионате Украины. К киевскому "Соколу", "Кременчугу" и херсонскому "Днепру" также присоединились "Харьковские Берсерки" и новичок дивизиона – калушский "Легион".

Шестой клуб – пока потенциальный участник турнира. Его представители еще должны уладить ряд организационных моментов, поэтому официально об участии в чемпионате объявят, скорее всего, на следующей неделе. Старт сезона намечен на 6 октября.

По соображениям безопасности ФХУ и клубы определили три базовых арены чемпионата – столичный Дворец спорта, "Айсберг" в Кременчуге и ледовый стадион в Калуше. По предварительным планам, "Сокол" сыграет в столице, на "Айсберге" соперников будут принимать "Кременчуг" и "Берсерки", а "Легион" и "Днепр" будут играть на Прикарпатье.

На прошлой неделе "Сокол" возобновил тренировки к старту нового сезона. Почти два десятка хоккеистов занимались под руководством обновленного тренерского штаба "соколят" на катке ВДНХ.

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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Соколхоккей