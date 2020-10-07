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Шесть государственных ТЭЦ могут вновь оставить в управлении ФГИУ

Киев, Среда 07 октября 2020 12:38
Шесть государственных ТЭЦ могут вновь оставить в управлении ФГИУ
Фото: Фонд государственного имущества Украины (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Вместо передачи шести государственных теплоэлектроцентралей эффективному собственнику Фонд государственного имущества Украины предлагает снова оставить их в своем управлении.

Об этом говорится в письме Фонда к Министерству развития экономики Украины.

В письме речь идет о Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ. Все они сейчас находятся в управлении Фонда государственного имущества.

В то же время задолженность этих ТЭЦ за газ составляет более 5,7 млрд грн. Ежегодно этот долг растет еще ориентировочно на 1 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность ТЭЦ приводит к уменьшению уплаты "Нафтогаз Украины" дивидендов в государственный бюджет, так как средства резервируются под них по международным стандартам учета.

Именно из-за постоянного роста задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и невозможности привлечения средств на их модернизацию Министерство энергетики предлагало передать государственные ТЭЦ "Нафтогазу Украины".

В "Нафтогазе Украины" заявляли, что к управлению указанным ТЭЦ готовы, и уже предложили Фонду передать ему в собственность шесть государственных ТЭЦ.

Фонд госимущества отмечает, что нужно дождаться результатов приватизации государственных ТЭЦ, а также акцентирует внимание на необходимости инвестировать в их модернизацию около 12 млрд грн.

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Новости Украины Энергетика ФГИУприватизацияТЭЦ
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