Шість державних ТЕЦ можуть знову залишити в управлінні ФДМУ

Фото: Фонд державного майна України (УНІАН)

Замість передачі шести державних теплоелектроцентралей ефективному власнику Фонд державного майна України пропонує знову лишити їх у своєму управлінні.

Про це йдеться у листі Фонду до Міністерства розвитку економіки України.

В листі мова йде про Сєвєродонецьку, Одеську, Криворізьку, Херсонську, Миколаївську та Дніпровську ТЕЦ. Усі вони нині перебувають в управлінні Фонду державного майна.

Водночас заборгованість цих ТЕЦ за газ сягає понад 5,7 млрд грн. Щороку цей борг зростає ще орієнтовно на 1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заборгованість ТЕЦ призводить до зменшення сплати "Нафтогаз України" дивідендів до державного бюджету, бо кошти резервуються під них за міжнародними стандартами обліку.

Саме через постійне зростання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, та неможливості залучення коштів на їх модернізацію Міністерство енергетики пропонувало передати державні ТЕЦ до "Нафтогазу України".

У "Нафтогазі України" заявляли, що до управління зазначеними ТЕЦ готові, і вже запропонували Фонду передати йому в власність шість державних ТЕЦ.

Фонд держмайна наголошує, що потрібно дочекатися результатів приватизації державних ТЕЦ, а також акцентує на необхідності інвестувати в їх модернізацію близько 12 млрд грн.