За шесть дней удалось эвакуировать более 130 тысяч украинцев, - Зеленский

"Работали более 10 гуманитарных коридоров - Киевская, Луганская область. За день спасено 5 550 людей. За шесть дней - больше 130 тысяч", - сказал Зеленский.

По его словам, этого удалось добиться благодаря переговорам с представителями страны-агрессора. Глава государства подчеркнул необходимость понимать того, что переговоры с оккупантами необходимы для спасения украинцев.

"К сожалению, Мариуполь гуманитарный коридор был перекрыт. Но мы сделали все необходимое. Обеспечили "тишину". Российские войска сорвали движение грузов, но мы будем пробовать снова и до тех пор, пока не сможем помочь нашим людям", - добавил Зеленский.