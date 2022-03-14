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За шість днів вдалося евакуювати понад 130 тисяч українців, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 13 березня працювали понад 10 гуманітарних коридорів, завдяки яким вдалося врятувати ще понад 5,5 тисячі осіб. При цьому в Маріуполі евакуацію і доставку допомоги жителям російські військові зірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Працювали понад 10 гуманітарних коридорів - Київська, Луганська область. За день врятовано 5 550 людей. За шість днів - більш як 130 тисяч", - сказав Зеленський.

За його словами, цього вдалося домогтися завдяки переговорам з представниками країни-агресора. Глава держави наголосив на необхідності розуміти того, що переговори з окупантами необхідні для порятунку українців.

"На жаль, Маріупольський коридор був перекритий. Але ми зробили все необхідне. Забезпечили "тишу". Російські війська зірвали рух вантажів, але ми будемо пробувати знову і до тих пір, поки не зможемо допомогти нашим людям", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України висловив надію на розсудливість ворога в питанні відкриття гуманітарного коридору в заблокований Маріуполь.

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