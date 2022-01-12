Шерман о диалоге США с Россией: придерживаемся четких принципов

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман высказалась относительно переговоров Штатов и Российской Федерации. Вашингтон придерживается четких принципов во время диалога со страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шерман.

По словам Шерман, во время переговоров с Россией, США не решают вопросы Украины и Европы, без их ведома.

"США четко придерживаются принципа "ничего об Украине без Украине, ничего о Европе без Европы", - заявила Шерман.