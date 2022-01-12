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Шерман про діалог США з Росією: дотримуємося чітких принципів

Автор: Сергій Пишкін

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман висловилась щодо переговорів Штатів та Російської Федерації. Вашингтон дотримується чітких принципів під час діалогу з країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шерман.

За словами Шерман, під час переговорів з Росією, США не віршують питання України та Європи, без їх відома.

"США чітко дотримується принципу "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - заявила Шерман.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про "перший раунд" переговорів між США та Російською Федерацією, які відбулися 10 січня та розкривало усі головні подробиці діалогу.

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