Шерман про діалог США з Росією: дотримуємося чітких принципів

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман висловилась щодо переговорів Штатів та Російської Федерації. Вашингтон дотримується чітких принципів під час діалогу з країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шерман.

За словами Шерман, під час переговорів з Росією, США не віршують питання України та Європи, без їх відома.

"США чітко дотримується принципу "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - заявила Шерман.