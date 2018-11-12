Під офісом "Криворіжгазу" підпалили шини

Фото: протест під офісом "Криворіжгазу" (1kr.ua)

Жителі Кривого Рогу протестують через відсутнсть опалення в квартирах, школах і дитячих садках

Жителі Кривого Рогу у понеділок, 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Криворізький".

Наголошується, що жителі вимагають від "Криворіжгазу" не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі". Через це в місті досі не підключили опалення.

Зокрема, "Криворізька теплоцентраль" повідомила, що подача газу на котельню №5 заблокована ПАТ "Криворіжгаз". У свою чергу в "Криворіжгаз" заявили, що "Теплоцентраль" не отримала номінації газу.

За даними місцевих ЗМІ, на місце мітингу приїхали рятувальники. Безпека присутніх забезпечують десятки поліцейських.

Фото: протест під офісом "Криворіжгазу"

Незабаром "Криворізька теплоцентраль" повідомила, що 4 котельні міста працюють стабільно, уже розігрітий теплоносій.

Нагадаємо, Криворізька міська рада оголосила вимушені канікули в школах і дитячих садках, що обслуговуються державним підприємством "Криворізька теплоцентраль". Таке рішення було ухвалене через відсутність опалення в установах. Зокрема, максимальна температура в садках досягає +14 градусів.