У Шепетівці по Будинку молитви вдарила блискавка: почалася сильна пожежа (відео)

Урагани на Західній Україні

Нагадаємо, останні кілька днів західну частину України накриває ураган.

Зокрема, 7 липня через грозу з сильним вітром у низці приватних будинків було пошкоджено дах.

При цьому у Львівській області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев.

Детальніше про негоду - в матеріалі РБК-Україна.

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