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У Шепетівці по Будинку молитви вдарила блискавка: почалася сильна пожежа (відео)

Фото: у Шепетівці почалася пожежа через удар блискавки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

У місті Шепетівка Хмельницької області в ніч на 9 липня блискавка вдарила по Будинку молитви. Внаслідок цього в будівлі почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook.

Рятувальники розповіли, що внаслідок удару блискавки виникла пожежа на площі 250 квадратних кілометрів.

Ліквідацію вогню значно ускладнив обвал даху будівлі. Під завалами конструкцій виникли нові осередки пожежі.

 

Фото: ліквідація пожежі в Шепетівці (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - уточнили в ДСНС.

Урагани на Західній Україні

Нагадаємо, останні кілька днів західну частину України накриває ураган.

Зокрема, 7 липня через грозу з сильним вітром у низці приватних будинків було пошкоджено дах.

При цьому у Львівській області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев.

Детальніше про негоду - в матеріалі РБК-Україна.

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