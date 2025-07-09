RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео)

Фото: в Шепетовке начался пожар из-за удара молнии (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

В городе Шепетовка Хмельницкой области в ночь на 9 июля молния ударила по Дому молитвы. В результате этого в здании начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Спасатели рассказали, что в результате удара молнии возник пожар на площади 250 квадратных километров. 

Ликвидацию огня значительно усложнил обвал крыши здания. Под завалами конструкций возникли новые очаги пожара. 

 

Фото: ликвидация пожара в Шепетовке (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - уточнили в ГСЧС. 

Ураганы на Западной Украине

Напомним, последние несколько дней западную часть Украины накрывает ураган.

В частности, 7 июля из-за грозы с сильным ветром в ряде частных домов была повреждена крыша.

При этом во Львовской области сильные порывы ветра привели к падению деревьев.

Детальнее о непогоде - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая областьПогодаПожар