В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео)

Ураганы на Западной Украине

Напомним, последние несколько дней западную часть Украины накрывает ураган.

В частности, 7 июля из-за грозы с сильным ветром в ряде частных домов была повреждена крыша.

При этом во Львовской области сильные порывы ветра привели к падению деревьев.

Детальнее о непогоде - в материале РБК-Украина.

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