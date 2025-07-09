В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео)

В городе Шепетовка Хмельницкой области в ночь на 9 июля молния ударила по Дому молитвы. В результате этого в здании начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.
Спасатели рассказали, что в результате удара молнии возник пожар на площади 250 квадратных километров.
Фото: ликвидация пожара в Шепетовке (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, последние несколько дней западную часть Украины накрывает ураган.
В частности, 7 июля из-за грозы с сильным ветром в ряде частных домов была повреждена крыша.
При этом во Львовской области сильные порывы ветра привели к падению деревьев.
Детальнее о непогоде - в материале РБК-Украина.
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