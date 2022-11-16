До Шенгенської зони увійдуть ще три європейські країни

"Протягом багатьох років ці держави-члени вносили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони, у тому числі під час пандемії та зовсім недавно, коли зіткнулися з безпрецедентними наслідками війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що Болгарія та Румунія успішно завершили процес оцінки Шенгенської зони у 2011 році. Єврорада визнала завершення процесу оцінки у двох окремих висновках Ради, але рішення про скасовування внутрішніх кордонів не приймалося більше 11 років.

Згідно з повідомленням, 8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ проголосує за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.

Шенгенська зона вільного пересування сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, що не входять до ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну).