В Шенгенскую зону войдут еще три европейские страны

"В течение многих лет эти государства-члены вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, в том числе во время пандемии и совсем недавно, когда столкнулись с беспрецедентными последствиями войны в Украине", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что Болгария и Румыния успешно завершили процесс оценки Шенгенской зоны в 2011 году. Евросовет признал завершение процесса оценки в двух отдельных заключениях Совета, но решение об отмене внутренних границ не принималось более 11 лет.

Согласно сообщению, 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

Шенгенская зона свободного передвижения сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).