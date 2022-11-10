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До Шенгенської зони приєднається ще одна європейська країна

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Брюссель, Четвер 10 листопада 2022 13:34
До Шенгенської зони приєднається ще одна європейська країна Фото: Хорватія увійде до Шенгенської зони до кінця 2022 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Очікується, що країна увійде до Шенгенської зони до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

У документі, прийнятому 534 голосами (53 - проти, 25 - утрималися), Європейський парламент схвалює перетворення Хорватії на повноправного члена Шенгенської зони.

Після голосування доповідач Пауло Рангель сказав: "Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгенській зоні серед усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах Шенгенського законодавства. Єврокомісія та Єврорада підтвердили готовність країни застосовувати Шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування внутрішнього прикордонного контролю має відбутися до кінця цього року".

Остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має бути прийняте Європейською радою одноголосно.

Як зазначається у повідомленні, Європейський парламент уже давно виступає за розширення Шенгенської зони вільного пересування, яка сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, які не входять до ЄС, Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

У 2018 році депутати Європарламенту заявили, що Хорватію слід прийняти до Шенгенської зони, як тільки вона виконає необхідні критерії. У жовтні 2022 року вони також висловили підтримку невідкладному прийому Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

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