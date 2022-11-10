До Шенгенської зони приєднається ще одна європейська країна
Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Очікується, що країна увійде до Шенгенської зони до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
У документі, прийнятому 534 голосами (53 - проти, 25 - утрималися), Європейський парламент схвалює перетворення Хорватії на повноправного члена Шенгенської зони.
Після голосування доповідач Пауло Рангель сказав: "Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгенській зоні серед усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах Шенгенського законодавства. Єврокомісія та Єврорада підтвердили готовність країни застосовувати Шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування внутрішнього прикордонного контролю має відбутися до кінця цього року".
Остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має бути прийняте Європейською радою одноголосно.
Як зазначається у повідомленні, Європейський парламент уже давно виступає за розширення Шенгенської зони вільного пересування, яка сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, які не входять до ЄС, Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).
У 2018 році депутати Європарламенту заявили, що Хорватію слід прийняти до Шенгенської зони, як тільки вона виконає необхідні критерії. У жовтні 2022 року вони також висловили підтримку невідкладному прийому Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.