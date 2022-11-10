В Шенгенскую зону войдет еще одна европейская страна

Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента .

В документе, принятом 534 голосами (53 - против, 25 - воздержались), Европейский парламент одобряет превращение Хорватии в полноправного члена Шенгенской зоны.

После голосования докладчик Пауло Рангель сказал: "Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в 8 областях Шенгенского законодательства. Еврокомиссия и Евросовет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года".

Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Европейским советом единогласно.

Как отмечается в сообщении, Европейский парламент уже давно выступает за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения, которая сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

В 2018 году депутаты Европарламента заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии. В октябре 2022 года они также выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.