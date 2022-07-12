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ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро

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Брюссель, Вторник 12 июля 2022 15:56
ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро Фото: Хорватия вводит евро с 2023 года (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Совет Европейского союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что сегодня были приняты последние три правовых акта. Это завершает процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом зоны евро.

"Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро - это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет пользоваться евро", - отметил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Также сообщается, что один из актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему курсу.

Напомним, в июне саммит лидеров ЕС поддержал переход Хорватии на евро.

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