ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро

Совет Европейского союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС .

Сообщается, что сегодня были приняты последние три правовых акта. Это завершает процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом зоны евро.

"Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро - это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет пользоваться евро", - отметил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Также сообщается, что один из актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему курсу.