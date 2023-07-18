Схеми у IBOX Bank. Власників запідозрили у відмиванні майже 5 млрд гривень

Співробітники Служби безпеки виявили схему відмивання грошей, організаторами якої виявились власники IBOX Bank. Свої "послуги" вони пропонували підпільним онлайн-казино.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

У Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офісі генпрокурора також написали про цю схему, але без зазначення назви банку. За даними відомств, за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники відмили майже 5 мільярдів гривень.

Для реалізації своєї схеми власники банка створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у банку.

У СБУ уточнюють, що гравці підпільних онлайн-казино відправляли кошти на реквізити цих компаній для поповнення своїх облікових записів. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій "відсоток", який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів правоохоронці оголосили про підозру трьом високопоставленим співробітникам банку, зокрема співвласниці. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для зловмисників.

Що відомо про IBOX Bank

Нагадаємо, ще у березні цього року Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати IBOX Bank.

Таке рішення ухвалили через "систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів".