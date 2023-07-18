Схемы в IBOX Bank. Владельцев заподозрили в отмывании почти 5 млрд гривен
Сотрудники Службы безопасности выявили схему отмывания денег, организаторами которой оказались владельцы IBOX Bank. Свои "услуги" они предлагали подпольным онлайн-казино.
Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.
В Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офисе генпрокурора также написали об этой схеме, но без указания названия банка. По данным ведомств, за год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники отмыли почти 5 миллиардов гривен.
Для реализации своей схемы владельцы банка создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в банке.
В СБУ уточняют, что игроки подпольных онлайн-казино отправляли средства на реквизиты этих компаний для пополнения своих аккаунтов. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств правоохранители объявили о подозрении трем высокопоставленным сотрудникам банка, в том числе совладелице. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.
Что известно о IBOX Bank
Напомним, еще в марте этого года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank.
Такое решение приняли из-за "систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов".
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