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Схемы в IBOX Bank. Владельцев заподозрили в отмывании почти 5 млрд гривен

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Вторник 18 июля 2023 10:31
Схемы в IBOX Bank. Владельцев заподозрили в отмывании почти 5 млрд гривен Фото: СБУ разоблачила схему отмывания денег (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Сотрудники Службы безопасности выявили схему отмывания денег, организаторами которой оказались владельцы IBOX Bank. Свои "услуги" они предлагали подпольным онлайн-казино.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

В Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офисе генпрокурора также написали об этой схеме, но без указания названия банка. По данным ведомств, за год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники отмыли почти 5 миллиардов гривен.

Для реализации своей схемы владельцы банка создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в банке.

В СБУ уточняют, что игроки подпольных онлайн-казино отправляли средства на реквизиты этих компаний для пополнения своих аккаунтов. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств правоохранители объявили о подозрении трем высокопоставленным сотрудникам банка, в том числе совладелице. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.

Что известно о IBOX Bank

Напомним, еще в марте этого года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank.

Такое решение приняли из-за "систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов".

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Служба безопасности Украины Бюро экономической безопасности Казино
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