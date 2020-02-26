В схеме с угнанными элитными авто фигурирует сын экс-главы КСУ, - источник

В деле о продаже элитных автомобилей, которые были угнаны в странах ЕС, фигурирует Андрей Стрижак, сын бывшего главы Конституционного суда. Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции Закарпатской области.

Источник подтвердил, что речь идет об Андрее Стрижаке-младшем. Вчера, 25 февраля, у него прошли обыски как у подозреваемого в этом деле.

По данным следствия, участники схемы в странах ЕС оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элитного класса. Пользуясь связями в правоохранительных органах, авто перевозили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали новые свидетельства и государственные номерные знаки. В дальнейшем эти автомобили продавали.

Отметим, в феврале 2009 года сын Стрижака попал в скандал, когда на объездной дороге Ужгорода разбил элитный автомобиль Lamborghini Murcielago, который принадлежал на тот момент известному футболисту Кахе Каладзе.

Напомним, в 2016 году в Мукачево задерживали пьяного судью за рулем, который оказался племянником экс-главы КСУ Андрея Стрижака.