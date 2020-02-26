У схемі з угнанными елітними авто фігурує син екс-голови КСУ, - джерело

У справі про продаж елітних автомобілів, які були викрадені в країнах ЄС, фігурує Андрій Стрижак, син колишнього голови Конституційного суду. Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції Закарпатської області.

Джерело підтвердило, що мова йде про Андрія Стрижака-молодшого. Вчора, 25 лютого, у нього пройшли обшуки як у підозрюваного в цій справі.

За даними слідства, учасники схеми у країнах ЄС оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі елітного класу. Користуючись зв'язками в правоохоронних органах, авто перевозили через митний контроль і реєстрували в сервісних центрах МВС України, де отримували нові свідоцтва і державні номерні знаки. Надалі ці автомобілі продавали.

Відзначимо, в лютому 2009 року син Стрижака потрапив в скандал, коли на об'їзній дорозі Ужгорода розбив елітний автомобіль Lamborghini Murcielago, який належав на той момент відомому футболісту Кахаберу Каладзе.

Нагадаємо, у 2016 році в Мукачеві затримували п'яного суддю за кермом, який виявився племінником екс-голови КСУ Андрія Стрижака.