Екс-нардепа Логвинського оголосили у розшук

За версією правоохоронців, протягом 2013-2016 років Логвинському вдалося ввести в оману Європейський суд з прав людини. Він нібито наказав представнику компанії "Золотий Мандарин" направити до ЄСПЛ заяву про стягнення 54 млн гривень як невиплачену заборгованість від "Київенерго".

У заяві представник "Золотого Мандарина" послався на рішення суду, яке влада нібито не виконувала з 2009 року.

Але, як з'ясували детективи, компанія не вживала заходів для стягнення такої заборгованості, оскільки всі її рахунки та майно були заарештовані.

"Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54 млн гривень", - уточнюють у НАБУ.

Логвинський, впевнені силовики, домовився з керівництвом Мін'юсту України про те, щоб відомство "допомогло" уповноваженому уряду у справах ЄСПЛ підготувати декларацію про дружнє врегулювання спору.

Таким чином, як стверджує слідство, підконтрольне екс-нардепу підприємство повторно отримало 54 млн гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала на Одещині військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів.

Також ми писали, що заступник мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів влади міг "заробити" на купівлі трансформатора для ТЕЦ.