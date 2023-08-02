Экс-нардепа Логвинского объявили в розыск

По версии правоохранителей, в течение 2013-2016 гг. Логвинскому удалось ввести в заблуждение Европейский суд по правам человека. Он якобы приказал представителю компанию "Золотой Мандарин" направить в ЕСПЧ заявление о взыскании 54 млн гривен как невыплаченной задолженности от "Киевэнерго".

В заявлении представитель "Золотого Мандарина" сослался на решение суда, которое власти якобы не выполняли с 2009 года.

Но, как выяснили детективы, компания не принимала меры для взыскания такой задолженности, поскольку все ее счета и имущество были арестованы.

"Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54 млн гривен", - уточняют в НАБУ.

Логвинский, уверены силовики, договорился с руководством Минюста Украины о том, чтобы ведомство "помогло" уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ подготовить декларацию о дружественном урегулировании спора.

Таким образом, как утверждает следствие, подконтрольное экс-нардепу предприятие повторно получило 54 млн гривен.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов.

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