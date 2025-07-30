Схема на десятки мільйонів гривень: ДБР викрило масштабне розкрадання лісів

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом Кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участі посадовців держпідприємства "Лісоаналітичний інноваційний центр" (ЛІАЦ) та лісництв ДП "Ліси України" з різних регіонів.

Як виявилось, організував оборудку працівник ДП "ЛІАЦ", який несанкціоновано змінював дані в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини".

Це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об’ємів деревини, об’ємів відведених для рубки дерев.

Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію, а той робив це особисто чи надав вказівки іншим працівникам ДП "ЛІАЦ".

Отримані таким чином надлишки дерев продавалися або використовувалися учасниками оборудки за власним розсудом.

Найбільшими користувачами таких "послуг" були працівники ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Вартість своїх "послуг" ділок оцінював від 5 до 30 тисяч гривень, які отримував на власні банківські рахунки. На даний час задокументовано отримання організатором понад 10 млн гривень від працівників ДП "Ліси України".

Загалом таким чином було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи ЕОД, з яких майже половина призвела до фінансових втрат ДП "Ліси України".

Що загрожує учасникам

Правоохоронці провели понад 50 обушків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками. Загалом про підозри повідомлено 12 особам, серед яких організатор оборудки, 7 працівників ДП "ЛІАЦ" та 4 працівники ДП "Ліси України".

За різним ступенем участі вони підозрюються у:

створенні та участі у злочинній організації, в тому числі з використанням службового становища;

несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі злочинної організації;

наданні та одержанні неправомірної вигоди працівником підприємства, який не є службовою особою за вчинення дій з використанням становища, яке займає на підприємстві .

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває та встановлюються всі факти злочинної діяльності та повне коло причетних осіб.