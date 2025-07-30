Схема на десятки мільйонів гривень: ДБР викрило масштабне розкрадання лісів

В Україні викрили масштабну корупційну схему у лісовій галузі. Посадовці державних підприємств та лісництв фальсифікували дані в електронній системі обліку деревини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом Кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участі посадовців держпідприємства "Лісоаналітичний інноваційний центр" (ЛІАЦ) та лісництв ДП "Ліси України" з різних регіонів.
Як виявилось, організував оборудку працівник ДП "ЛІАЦ", який несанкціоновано змінював дані в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини".
Це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об’ємів деревини, об’ємів відведених для рубки дерев.
Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію, а той робив це особисто чи надав вказівки іншим працівникам ДП "ЛІАЦ".
Отримані таким чином надлишки дерев продавалися або використовувалися учасниками оборудки за власним розсудом.
Найбільшими користувачами таких "послуг" були працівники ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.
Вартість своїх "послуг" ділок оцінював від 5 до 30 тисяч гривень, які отримував на власні банківські рахунки. На даний час задокументовано отримання організатором понад 10 млн гривень від працівників ДП "Ліси України".
Загалом таким чином було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи ЕОД, з яких майже половина призвела до фінансових втрат ДП "Ліси України".
Правоохоронці провели понад 50 обушків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками. Загалом про підозри повідомлено 12 особам, серед яких організатор оборудки, 7 працівників ДП "ЛІАЦ" та 4 працівники ДП "Ліси України".
За різним ступенем участі вони підозрюються у:
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
Наразі слідство триває та встановлюються всі факти злочинної діяльності та повне коло причетних осіб.
Зауважимо, що лише минулого місяця ДБР викрило схему вирубки лісу Міноборони на 68 мільйонів гривень.
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев.
Крім того, кілька років тому, у Вінницькій області чиновник систематично вимагав хабарі з лісників та розкрадав деревину.
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