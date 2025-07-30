Схема на десятки миллионов гривен: ГБР разоблачило масштабное хищение лесов

Работники ГБР во взаимодействии с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили масштабную схему хищений древесины с участием должностных лиц госпредприятия "Лесоаналитический инновационный центр" (ЛИАЦ) и лесничеств ГП "Леса Украины" из разных регионов.

Как оказалось, организовал сделку работник ГП "ЛИАЦ", который несанкционированно менял данные в "Единой государственной системе электронного учета древесины".

Это давало возможность менять данные об излишках древесины на том или ином лесничестве, качестве и объемах древесины, объемах отведенных для рубки деревьев.

Представители лесничеств обращались к организатору и просили его изменить соответствующую информацию, а тот делал это лично или дал указания другим работникам ГП "ЛИАЦ".

Полученные таким образом излишки деревьев продавались или использовались участниками сделки по собственному усмотрению.

Крупнейшими пользователями таких "услуг" были работники ГП "Леса Украины" в Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областях.

Стоимость своих "услуг" делец оценивал от 5 до 30 тысяч гривен, которые получал на собственные банковские счета. В настоящее время задокументировано получение организатором более 10 млн гривен от работников ГП "Леса Украины".

В целом таким образом было внесено более 10 тысяч несанкционированных изменений в систему ЭОД, из которых почти половина привела к финансовым потерям ГП "Леса Украины".

Что грозит участникам

Правоохранители провели более 50 облавы в разных регионах Украины и задержали организатора с тремя пособниками. Всего о подозрениях сообщено 12 лицам, среди которых организатор сделки, 7 работников ГП "ЛИАЦ" и 4 работника ГП "Леса Украины".

По разной степени участия они подозреваются в:

создании и участии в преступной организации, в том числе с использованием служебного положения;

несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, в составе преступной организации;

предоставлении и получении неправомерной выгоды работником предприятия, который не является должностным лицом за совершение действий с использованием положения, которое занимает на предприятии.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следствие продолжается и устанавливаются все факты преступной деятельности и полный круг причастных лиц.