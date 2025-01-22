Схема з авто на понад 6 млн гривень. Екссекретарю МВС Тахтаю обрали запобіжний захід

"22 січня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього високопосадовця МВС України, якого викрили на заволодінні мільйонними коштами та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Суд погодився з позицією прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень. Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

За рішенням суду застава має бути внесена протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення.