Схема с авто на более чем 6 млн гривен. Экс-секретарю МВД Тахтаю избрали меру пресечения

"22 января 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.

По решению суда залог должен быть внесен в течение пяти дней с момента провозглашения решения.