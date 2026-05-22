Схема на 36 млн гривень: екскерівника Держрезерву підозрюють у махінаціях

Масштабну корупційну схему із тіньовою орендою складських площ, яка завдала державі збитків на суму близько 36 млн грн, викрили у структурі Держрезерву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
За даними слідства, НАБУ і САП викрили чотирьох учасників злочинного плану.
Серед підозрюваних опинилися колишній керівник Держрезерву, колишній заступник директора державного підприємства, організатор схеми та його пособник.
Злочинний план підозрювані розробили ще восени 2022 року, а реалізовувати почали з січня 2023 року. Посадовці ДП під виглядом надання складських послуг передавали великі площі підконтрольним приватним компаніям за заниженими показниками.
"До актів приймання-передавання вносили завідомо неправдиві відомості: на папері площа наданих в оренду приміщень була значно меншою, ніж фактично використовувалася", - зазначили в НАБУ.
Отримані гроші переводилися в готівку та розподілялися між учасниками схеми, повз державний бюджет.
Організатора корупційної оборудки затримали "на гарячому" під час спроби нелегально перетнути державний кордон України.
"Суд уже обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали у відомстві.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення інших можливих учасників до відповідальності.
Нагадаємо, 19 травня НАБУ і САП провели масштабні обшуки у Верховному Суді України за місцями роботи й проживання кількох служителів феміди. Слідчі дії зачепили також колишнього голову суду Всеволода Князєва, чия справа вже перебуває на розгляді у ВАКС.
Того ж дня стало відомо, що антикорупційні органи розширили коло підозрюваних у цій справі. Підозри у хабарництві отримали ще троє чинних суддів - Жанна Єленіна, Ірина Григор'єва та Ігор Желєзний, а також один суддя у відставці.
За даними слідства, гроші призначалися за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" щодо спору навколо акцій Полтавського ГЗК.