Шефир пока не получил охрану УГО

В ведомстве объяснили, что согласно действующему законодательству Шефир не попадает в перечень тех, кому госохрана положена по должности. Потому до покушения на него первый помощник не находился под защитой УГО.

В то же время он может обратиться с такой просьбой к Офису президента и по приказу главы государства охрана будет предоставлена. Однако в Управление госохраны такое распоряжение на данный момент не поступало.

Зачастую жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины. В этих ведомствах изданию пока не смогли сообщить, находится ли Сергей Шефир под их охраной.

Напомним, на брифинге после покушения первый помощник президента заявил, что ранее не пользовался охраной, но после инцидента его, вероятно, "заставят" это сделать.