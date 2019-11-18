Шефчович рассчитывает на прямой разговор Зеленского и Путина по транзитному контракту

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович надеется, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "нормандского формата" (9 декабря) обсудят контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

По словам заместителя председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить газ из России через Украину в Словакию в 2020 году", - сказал Шефчович.

Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" официальное предложение по транзитному контракту. Документ поступил по факсу. В компании предоставят ответ российской стороне после изучения документа.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.