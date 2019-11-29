Шефчович: прогресс в газовых переговорах закрепят на встрече в декабре

Евросоюз, Украина и Россия планируют закрепить прогресс, достигнутый в газовых переговорах, на трехсторонней встрече в декабре. Об этом в Twitter сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

В частности, Шефчович поддержал вчерашние переговоры между Украиной и Россией в двустороннем формате.

"Я приветствую продолжающиеся контакты между Украиной и Россией в контексте трехсторонних переговоров по газу. Мы намерены закрепить достигнутый прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, организованном Еврокомиссией в декабре", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина продолжат двусторонние газовые переговоры в начале декабря. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, вчерашняя встреча прошла конструктивно "но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать".

Ранее также сообщалось, что президенты России и Украины на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт.