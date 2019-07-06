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Шеф "Петрова" и "Боширова" посещал штаб-квартиры WADA, - Bellingcat

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 23:05
Шеф "Петрова" и "Боширова" посещал штаб-квартиры WADA, - Bellingcat
Фото: подозреваемые в отравлении Петров и Боширов (скриншот с видео)

Денис Сергеев пять раз бывал в Швейцарии с 2016 по 2018 годы

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider обнародовали данные о том, что с 2016 по 2018 годы Денис Сергеев, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, причастных к отравлению Скрипалей, не менее пяти раз посещал Швейцарию. Об этом пишет DW.

Расследователи называют наиболее интересной вторую поездку Сергеева, которая состоялась в сентябре-октябре 2017 года. В частности, он несколько раз приезжал в Лозанну, где посетил район со "множеством государственных лабораторий", заходил в штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также побывал на лекции бывшего американского посла в Швейцарии и Лихтенштейне Сьюзан Левин.

В ноябре и декабре того же года Сергеев находился в Швейцарии одновременно с предполагаемыми отравителями Скрипалей "Александром Петровым" (Александром Мишкиным) и "Русланом Бошировым" (Анатолием Чепигой). Во время последней поездки в январе 2018 года Сергеев за два дня 14 раз созванивался со своим московским куратором, отмечают расследователи.

В расследовании подчеркивается, что перемещения руководителя вероятных отравителей Скрипалей "указывают на его явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций". Авторы не исключают, что россияне уже в то время готовили покушение на экс-агента, который общался со спецслужбами Швейцарии.

Напомним, ранее стало известно, что в "деле Скрипалей" появился третий подозреваемый - офицер военной разведки России с вымышленным именем Сергей Федотов. Утверждается, что он прибыл в Британию, чтобы помочь Александру Петрову и Руслану Боширову.

РБК-Украина писало, что главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что в деле об отравлении Скрипалей есть четвертый подозреваемый.

Путин в контексте Солсбери заявил о необходимости наказывать предателей В деле Скрипалей установлен четвертый подозреваемый
Новости Украины Сергей Скрипаль
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