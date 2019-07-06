Шеф "Петрова" і "Боширова" відвідував штаб-квартири WADA, - Bellingcat

Фото: підозрювані в отруєнні Петров і Боширов (скріншот з відео)

Денис Сергєєв п'ять разів бував у Швейцарії з 2016 по 2018 роки

Розслідувальна група Bellingcat та видання The Insider оприлюднили дані про те, що з 2016 по 2018 роки Денис Сергєєв, якого вважають керівником групи офіцерів військової розвідки, причетних до отруєння Скрипалів, не менше п'яти разів відвідував Швейцарію. Про це пише DW.

Розслідувачі називають найбільш цікавою другу поїздку Сергєєва, яка відбулася у вересні-жовтні 2017 року. Зокрема, він кілька разів приїжджав до Лозанни, де відвідав район з "безліччю державних лабораторій", заходив в штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), а також побував на лекції колишнього американського посла в Швейцарії і Ліхтенштейні Сьюзан Левін.

У листопаді та грудні того ж року Сергєєв перебував у Швейцарії одночасно з підозрюваними в отруєнні Скрипалів "Олександром Петровим" (Олександром Мишковим) і "Русланом Бошировим" (Анатолієм Чепігою). Під час останньої поїздки в січні 2018 року Сергєєв за два дні 14 разів розмовляв зі своїм московським куратором, відзначають розслідувачі.

У розслідуванні підкреслюється, що переміщення керівника ймовірних отруйників Скрипалів "вказують на його явний інтерес до штаб-квартир міжнародних спортивних організацій". Автори не виключають, що росіяни вже тоді готували замах на екс-агента, який спілкувався зі спецслужбами Швейцарії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "справі Скрипалів" з'явився третій підозрюваний - офіцер військової розвідки Росії з вигаданим ім'ям Сергій Федотов. Стверджується, що він прибув до Британії, щоб допомогти Олександру Петрову і Руслану Боширову.

РБК-Україна писало, що головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що в справі про отруєння Скрипалів є четвертий підозрюваний.