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Шедевральный гол Малиновского не помог "Аталанте" победить "Ювентус"

Автор: Андрей Вырва

В матче 25-го тура Серии А встречались "Аталанта" и "Ювентус".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Аталанта – Ювентус 1:1

Голы: Малиновский (76), Данило (90+2).

В первом тайме команды атаковали, однако голов забить не смогли. В составе хозяев лучшие моменты у Муриэля и Бога, но они не попадали в ворота. В составе туринцев опасно пробивали Влахович и Дибала, однако они также не смогли открыть счет.

Во втором тайме Дибала и Влахович снова не использовали свои моменты. А на 60-й минуте наставник "Аталанты" наконец-то выпустил на поле Руслана Малиновского. И на 76-й минуте украинец забил фантастический гол. "Богиня" заработала право на штрафной удар примерно с 30 метров и Руслан мощно пробил в "девятку" ворот "Ювентуса".

На 84-й минуте Ханс Хатебур после передачи Малиновского мог "закрывать" вопрос о победителе матча, но угодил в перекладину. И когда казалось, что матч завершится победой хозяев, "Юве" сравнял счет. На второй добавленной ко второму тайма минуте, Данило после подачи углового точно пробил головой в угол ворот.

После этого матча "Ювентус" остался на четвертом месте в чемпионате, а "Аталанта" продолжает идти пятой. Отставание от лидера чемпионата "Милана" составляет 9 и 11 очков соответственно.

Напомним, что лондонский "Челси" победил на Клубном чемпионате мира по футболу.

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