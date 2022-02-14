RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шедевральний гол Маліновського не допоміг "Аталанті" перемогти "Ювентус"

Автор: Андрій Вирва

В матчі 25-го туру Серії А зустрічались "Аталанта" та "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Аталанта – Ювентус 1:1

Голи: Маліновський (76), Даніло (90+2).

В першому таймі команди атакували, проте голів забити не змогли. В складі господарів найкращі моменти мали Муріель та Бога, але вони не влучали у ворота. В складі туринців небезпечно пробивали Влахович та Дібала, втім вони також не змогли відкрити рахунок.

В другому таймі Дібала та Влахович знову не використали свої моменти. А на 60-й хвилині наставник "Аталанти" нарешті випустив на поле Руслана Маліновського. І на 76-й хвилині українець забив фантастичний гол. "Богиня" заробила право на штрафний удар приблизно з 30 метрів і Руслан потужно пробив у "дев’ятку" воріт "Ювентуса.

На 84-й хвилині Ханс Хатебур після передачі Маліновського міг "закривати" питання про переможця матчу, але влучив у поперечину. І коли здавалося, що матч завершиться перемогою господарів, "Юве" зрівняв рахунок. На другій доданій до другого тайму хвилині, Даніло після подачі кутового точно пробив головою в кут воріт.

Після цього матчу "Ювентус" залишився на четвертому місці в чемпіонаті, а "Аталанта" продовжую йти п’ятою. Відставання від лідера чемпіонату "Мілану" становить 9 та 11 очок відповідно.

Нагадаємо, що лондонський "Челсі" переміг на Клубному чемпіонаті світу з футболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусФутболЧемпіонат Італії