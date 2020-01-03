Сheck-in в роддоме: какие услуги можно будет оформить при рождении ребенка

Суть инициативы

За рубежом комплексные услуги для новорожденных можно получить в Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Сербии. Но в этих странах сервисы объединяют максимум до пяти услуг. Тогда как в Украине с начала 2020 года родители смогут заказать до десяти услуг. В частности, если родители посчитают нужным, они смогут оформить для новорожденного денежные выплаты, гражданство, прописку, налоговый номер.

Оформить заявку можно будет прямо в роддоме и в упрощенном режиме, рассказала РБК-Украина заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская. Услугу можно будет получить в палате или в больничном кабинете.

"Родитель предоставляет удостоверение личности, а специалист вносит и заполняет заявку на компьютере. Далее человек проверяет правильность заполнения данных и говорит о том, хочет ли получить допуслуги, например, регистрацию места жительства, присвоение налогового номера", - пояснила Рабчинская.

Для понимания: некоторые услуги для малыша, к примеру, по регистрации рождения, можно получить в больнице и сейчас. Но это непростой процесс. "Родителям приходится заполнять бумажную форму заявки от руки. Если сделана ошибка, приходится все переписывать. Когда данные собраны, специалист увозит документы в офис РАГС, там распечатывает свидетельство о рождении, оформляет актовую запись, возвращается в роддом до выписки мамы и ребенка. В итоге процедура занимает сутки", - уточняет Рабчинская.

Минимум документов и "нет" ошибкам

Для получения услуг родителям нужно будет предоставить лишь удостоверение личности и идентификационный номер. Но иногда могут понадобиться дополнительные данные. К примеру, если папа-мама захотят в роддоме оформить помощь по рождению ребенка, тогда важно предоставить специалисту информацию о банковском счете или отделении "Укрпочты", где им удобно получать деньги.

Подтверждение может потребоваться и в случае проверки, находятся родители в браке или нет. Здесь сотрудники не потребуют документ о бракосочетании, ведь для идентификации пара сможет назвать дату и населенный пункт их росписи, тогда система сама подтянет необходимую информацию.

Сервис будет перепроверять данные каждого человека в режиме дабл-чек. То есть правильность заполнения информации будет контролировать не только сотрудник, но и система. Для этого сервис имеет специальные подсказки – словари, ответы на часто задаваемые вопросы, автозаполнение в заявке.

Оформление всех услуг является бесплатным для родителей. Исключение - регистрация места жительства. "Размер административного сбора составляет 13,6 гривен. Раз сервис "еМалыш" работает в экспериментальном формате, сбор нельзя отменить, так как в законы пока не вносятся изменения", - говорит Людмила Рабчинская.

В каких городах заработает новация

Пока сервис "еМалыш" является добровольным экспериментом и будет работать два года. За это время власти хотят проверить, необходимы ли такие пакетные услуги гражданам. После проект планируется запустить по всей стране.

"На старте комплексная услуга должна покрыть максимальное количество людей. Поэтому пилот будет реализован в одиннадцати крупных городах, включая Мариуполь. Так как для нас этот город важен, как и забота о жителях этого региона. Соответственно, данные из Реестра актов гражданского состояния можно отправлять и получить результат в режиме реального времени", - акцентирует замминистра цифровой трансформации.

К эксперименту подключились Харьков, Луцк, Кривой Рог, Винница, Мариуполь, Ровно, Днепр и Запорожье. Минцифры долго не мог "достучаться" к Киеву, но недавно столица активно включилась в диалог, говорит чиновник. В Киеве будут запущены сразу 7 услуг.

"Хотелось, чтобы города, в частности, Киев активнее готовились к эксперименту. Сейчас идет обучение сотрудников. Они разбираются, как работать с формой, общаться с родителями, быстро решать возникающие проблемы. Причем случаи бывают разные – начиная от того, что у родителей разные фамилии, и заканчивая суррогатным материнством", - поясняет Рабчинская.

Что пока не входит в пакет услуг

Во всех других городах-пионерах сразу заработает восемь услуг. Пока будет недоступной регистрация ребенка в Реестре пациентов. Эта опция появится в апреле 2020 года, когда Министерство здравоохранения запустит свою базу в электронном виде.

Проблемы наблюдаются и с введением услуги по регистрации места жительства. Это связано с двумя факторами. Во-первых, регистрация является разрешительной системой, поэтому человек в процессе оформления прописки должен предъявить большое количество документов. А, во-вторых, оцифровка услуги усложняется децентрализацией.

"Раньше регистрацией места жительства занимались так называемые паспортные столы. Потом функционал возложили на органы местного самоуправления. В 2016 году, на момент передачи этих обязанностей, муниципалитетов было порядка 28 тысяч. Причем органы на местах создавали свои реестры – в амбарной книге, экселе. Но в связи с объединением территориальных громад, количество субъектов местного самоуправления уменьшилось до 8300", - поясняет Рабчинская.

По ее словам, сейчас на госуровне никто не ведет полную статистику регистрации места жительства. Поэтому Минцифры сложно взаимодействовать с местным самоуправлением, особенно с сельскими властями.

Место встречи

Комплексные услуги для новорожденного можно будет оформить не только в роддомах, но и в центрах предоставления административных услуг, офисах РАГС. Такая возможность может пригодиться родителям в случаях, когда семья, например, не определилась с именем ребенка.

Согласно опыту Министерства юстиции, часто семьи регистрируют ребенка сразу после рождения. Но через время родители решают сменить имя малыша. В этой ситуации за помощью можно будет обратиться в РАГС или ЦПАУ.

Весной сервис "еМалыш" станет доступен и в онлайн-режиме. Весь функционал будет представлен на портале "Дiя". Через идентификацию родители смогут заказать интересующие услуги. К слову, в заявке можно будет выбрать вариант, каким образом лучше получить документы – на почте, офисах РАГС или ЦПАУ.

Также на портале "Дiя" появится вкладка "Жизненное событие ребенка". Там будет раскрыта полезная информация – от зачатия и до достижения малышом шестимесячного возраста. Речь идет о беременности, родах, регистрации ребенка, уходе за ним.

В частности, украинцы смогут прочитать, каким образом папа может принимать участие в родах, как кормить малыша, какие прививки понадобятся, как выбрать автокресло.

"На портале будут описаны и нестандартные для Украины ситуации. К примеру, можно будет разобраться, как выжить папе после рождения ребенка", - пояснила Рабчинская.

Сеть и безопасность

Запуск сервиса "еМалыш", по мнению юристов, будет удобен родителям, так как поможет оформить сразу несколько услуг для новорожденного. Но в тоже время цифровизация услуг не должна заменять существующие процессы, а давать возможность выбора, уверены эксперты.

"Учитывая низкую онлайн-грамотность в Украине, отсутствие 100% покрытия территории страны интернетом, не всем людям получение данных услуг онлайн будет понятным и доступным. Поэтому возможность альтернативы должна сохраниться", - отмечает юрист Crane IP Law Firm Анастасия Ефименко.

По ее мнению, также нужно тщательно организовать порядок обработки данных и передачи в другие госорганы. "Нельзя повторять ошибок, которые были после выдачи ID-карт. Тогда госорганы не были технически готовы работать с этим видом документов. Причем до сих пор надо отдельно распечатывать выписку о месте регистрации", - говорит Ефименко.

Вместе с тем юристы расходятся во мнении, сможет ли онлайн-система полностью минимизировать риски допуска ошибок в новых документах. С одной стороны, хорошим методом защиты может стать двойная проверка подготовки заявки, когда данные вносит специалист, а родители – перепроверяют информацию.

"При оформлении документов в базу будут внесены данные для регистрации малыша. У работников госструктур меньше возникнет проблем, так как не придется оформлять много бумажных документов. К примеру, если один бумажный документ потеряется, тогда оформление нужного документа затягивается, пока его родители повторно не предоставят данные. А теперь благодаря "еМалыш" все данные будут храниться в одной базе", - отмечает управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" Олег Горецкий.

Тем не менее, новые онлайн-услуги не могут полностью исключить человеческий фактор в ходе оформления документов. Поэтому, по мнению Анастасии Ефименко, во избежание возможных ошибок важно быстро утвердить инструкции выполнения обязанностей госслужащих, которые будут обрабатывать запросы граждан.

Эксперты считают, что данные новорожденных будут надежно защищены от взломов или мошеннических схем. "При Госспецсвязи есть Центр реагирования на киберугрозы. На него возложены функции предупреждения и ликвидации последствий кибератак. Если госслужбы будут придерживаться всех правил защиты и будут помнить о проблемах, которые, например, возникли из-за вируса Petya, тогда госреестры будут защищены надлежащим образом, а информация будет храниться безопасно", - говорит Олег Горецкий.

В то же время Анастасия Ефименко напоминает, что сейчас отсутствует комплексная законодательная база по защите персональных данных, в том числе и несовершеннолетних, которая бы отвечала современным технологическим вызовам. Поэтому вопрос с безопасным хранением данных остается открытым.