Сһеск-in в пологовому будинку: які послуги можна буде оформити при народженні дитини

Суть ініціативи

За кордоном комплексні послуги для новонароджених можна отримати у Новій Зеландії, Австралії, Канаді та Сербії. Але в цих країнах сервіси об'єднують максимум до п'яти послуг. Тоді як в Україні з початку 2020 року батьки зможуть замовити до десяти послуг.

Зокрема, якщо батьки вважатимуть за потрібне вони зможуть оформити для новонародженого грошові виплати, громадянство, прописку, податковий номер.

Оформити заявку можна буде прямо в пологовому будинку і в спрощеному режимі, розповіла РБК-Україна заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська. Послугу можна буде отримати в палаті або в лікарняному кабінеті.

"Батько надає посвідчення особи, а спеціаліст вносить і заповнює заявку на комп'ютері. Далі людина перевіряє правильність заповнення даних і говорить про те, чи хоче отримати додаткові послуги, наприклад, реєстрацію місця проживання, присвоєння податкового номера", - пояснила Рабчинська.

Для розуміння: деякі послуги для малюка, наприклад, реєстрацію народження, можна отримати в лікарні і зараз. Але це непростий процес. "Батькам доводиться заповнювати паперову форму заявки від руки. Якщо зроблена помилка, доводиться все переписувати. Коли дані зібрані, спеціаліст відвозить документи в офіс РАЦС, там роздруковує свідоцтво про народження, оформляє актовий запис, повертається в пологовий будинок до виписки мами і дитини. В результаті процедура займає добу", - уточнює Рабчинська.

Мінімум документів і "ні" помилкам

Для отримання послуг батькам потрібно буде надати лише посвідчення особи та ідентифікаційний номер. Але іноді можуть знадобитися додаткові дані. Приміром, якщо тато-мама захочуть в пологовому будинку оформити допомогу по народженню дитини, тоді важливо надати спеціалісту інформацію про банківський рахунок або відділення "Укрпошти", де їм зручно отримувати гроші.

Підтвердження може знадобитися і у випадку перевірки, перебувають батьки у шлюбі чи ні. Тут працівники не потребують документ про одруження, адже для ідентифікації пара зможе назвати дату і населений пункт їх розпису, тоді система сама підтягне необхідну інформацію.

Сервіс буде перевіряти дані кожної людини в режимі дабл-чек. Тобто правильність заповнення інформації буде контролювати не тільки працівник, але і система. Для цього сервіс має спеціальні підказки – словники, відповіді на часті запитання, автозаповнення в заявці.

Оформлення всіх послуг є безкоштовним для батьків. Виняток - реєстрація місця проживання. "Розмір адміністративного збору становить 13,6 гривень. Оскільки сервіс "еМалюк" працює в експериментальному форматі, збір не можна скасувати, так як в закони поки не вносяться зміни", - говорить Людмила Рабчинська.

В яких містах запрацює сервіс

Поки сервіс "еМалюк" є добровільним експериментом і буде працювати два роки. За цей час влада хоче перевірити, чи необхідні такі пакетні послуги громадянам. Після проект планується запустити по всій країні.

"На старті комплексна послуга повинна покрити максимальну кількість людей. Тому пілот буде реалізований в одинадцяти великих містах, включаючи Маріуполь. Так як для нас важливе це місто і турбота про жителів цього регіону. Відповідно, дані з Реєстру актів цивільного стану можна відправляти і отримати результат в режимі реального часу", - наголошує заступник міністра цифрової трансформації.

До експерименту підключилися Харків, Луцьк, Кривий Ріг, Вінниця, Маріуполь, Рівне, Дніпро та Запоріжжя. Мінцифри довго не міг "достукатися" до Києва, але нещодавно столиця активно включилася в діалог, каже чиновник. У Києві будуть запущені відразу 7 послуг.

"Хотілося, щоб міста, зокрема Київ активніше готувалися до експерименту. Зараз йде навчання співробітників. Вони розбираються, як працювати з формою, спілкуватися з батьками, швидко вирішувати виникаючі проблеми. Причому випадки бувають різні – починаючи від того, що у батьків різні прізвища, і закінчуючи сурогатним материнством", - пояснює Рабчинська.

Що поки не входить у пакет послуг

У всіх інших містах-піонерів відразу запрацює вісім послуг. Поки буде недоступною реєстрація дитини в Реєстрі пацієнтів. Ця опція з'явиться в квітні 2020 року, коли Міністерство охорони здоров'я запустить свою базу в електронному вигляді.

Проблеми спостерігаються і з введенням послуги з реєстрації місця проживання. Це пов'язано з двома факторами. По-перше, реєстрація є дозвільною системою, тому людина в процесі оформлення прописки повинна пред'явити велику кількість документів. А, по-друге, оцифровка послуги ускладнюється децентралізацією.

"Раніше реєстрацією місця проживання займалися так звані паспортні столи. Потім функціонал поклали на органи місцевого самоврядування. У 2016 році, на момент передачі цих обов'язків, муніципалітетів було близько 28 тисяч. Причому органи на місцях створювали свої реєстри – в амбарній книзі, екселі. Але в зв'язку з об'єднанням територіальних громад, кількість суб'єктів місцевого самоврядування зменшилася до 8300", - пояснює Рабчинська.

За її словами, зараз на держрівні ніхто не веде повну статистику реєстрації місця проживання. Тому Мінцифри складно взаємодіяти з місцевим самоврядуванням, особливо з сільськими властями.

Місце зустрічі

Комплексні послуги для новонародженого можна буде оформити не тільки в пологових будинках, але і в центрах надання адміністративних послуг, офісах РАЦС. Така можливість може стати в нагоді батькам у випадках, коли сім'я, наприклад, не визначилася з ім'ям дитини.

Згідно з досвіду Міністерства юстиції, часто сім'ї реєструють дитину відразу після народження. Але через час батьки вирішують змінити ім'я малюка. У цій ситуації за допомогою можна буде звернутися в РАЦС або ЦНАП.

Навесні сервіс "еМалюк" стане доступний і в онлайн-режимі. Весь функціонал буде представлений на порталі "Дія". Через ідентифікацію батьки зможуть замовити потрібні послуги. До речі, в заявці можна буде вибрати варіант, яким чином краще отримати документи – на пошті, офісах РАЦС або ЦНАП.

Також на порталі "Дія" з'явиться вкладка "Життєва подія дитини". Там буде розкрита корисна інформація – від зачаття і до досягнення малюком шестимісячного віку. Мова йде про вагітність, пологи, реєстрацію дитини, догляд за ним.

Зокрема, українці зможуть прочитати, яким чином тато може брати участь у пологах, як годувати малюка, які щеплення потрібні, як вибрати автокрісло.

"На порталі будуть описані і нестандартні для України ситуації. Приміром, можна буде розібратися, як вижити татові після народження дитини", - пояснила Рабчинська.

Мережа та безпека

Запуск сервісу "еМалюк", на думку юристів, буде зручним для батьків, оскільки допоможе оформити відразу кілька послуг для новонародженого. Але у той же час цифровізація послуг не повинна замінювати існуючі процеси, а давати можливість вибору, впевнені експерти.

"З огляду на низьку онлайн-грамотність в Україні, відсутність 100% покриття території країни інтернетом, не всім людям отримання даних послуг онлайн буде зрозумілим і доступним. Тому можливість альтернативи повинна зберегтися", - відзначає юрист Crane IP Law Firm Анастасія Єфименко.

На її думку, також потрібно ретельно організувати порядок обробки даних і передачі в інші держоргани. "Не можна повторювати помилок, які були після видачі ID-карт. Тоді держоргани не були технічно готові працювати з цим видом документів. Причому до цих пір треба окремо роздруковувати виписку про місце реєстрації", - говорить Єфименко.

Разом з тим юристи розходяться у думці, чи зможе онлайн-система повністю мінімізувати ризики допуску помилок у нових документах. З одного боку, хорошим методом захисту може стати подвійна перевірка підготовки заявки, коли дані вносить фахівець, а батьки - перевіряють інформацію.

"При оформленні документів в базу будуть внесені дані для реєстрації малюка. У працівників держструктур менше виникне проблем, оскільки не доведеться оформляти багато паперових документів. Наприклад, якщо один паперовий документ загубиться, тоді оформлення потрібного документа затягується, поки його батьки повторно не нададуть дані. А тепер завдяки "еМалюк" всі дані будуть зберігатися в одній базі ", - відзначає керуючий партнер ЮФ" Горецький і Партнери "Олег Горецький.

Втім, нові онлайн-послуги не можуть повністю виключити людський фактор в ході оформлення документів. Тому, на думку Анастасії Єфименко, щоб уникнути можливих помилок, важливо швидко затвердити інструкції виконання обов'язків держслужбовців, які будуть обробляти запити громадян.

Експерти вважають, що дані новонароджених будуть надійно захищені від зломів або шахрайських схем. "При Держспецзв'язку є Центр реагування на кіберзагрози. На нього покладено функції попередження і ліквідації наслідків кібератак. Якщо держслужби будуть дотримуватися всіх правил захисту і пам'ятатимуть про проблеми, які, наприклад, виникли через вірус Petya, тоді держреєстри будуть захищені належним чином, а інформація буде зберігатися безпечно ", - говорить Олег Горецький.

У той же час Анастасія Єфименко нагадує, що зараз відсутня комплексна законодавча база щодо захисту персональних даних, в тому числі і неповнолітніх, яка б відповідала сучасним технологічним викликам. Тому питання з безпечним зберіганням даних залишається відкритим.