Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Гостаможслужбы Украины Александра Щуцкого на странице службы в Facebook .

"Сейчас помощь приобрела стабильный характер, есть четкая логистика, порядок, организован основной гуманитарный хаб на Закарпатье, есть координация усилий военных администраций и облсоветов, есть четкое понимание ситуации. Я бы сказал, перешли с волны определенного хаоса на волну системной работы", - сообщил Щуцкий.

Для сравнения, в мирное время для признания гуманитарной помощи донор должен был обратиться до получателя, последний писал соответствующее обращение в комиссию при облсовете, та заседала, а затем готовила ряд документов на таможню с указаниями, куда идет и кто и как будет использовать.

Также по его словам, Закарпатская таможня уже в первые дни войны передала 389 конфискованных транспортных средств (прицепы, грузовики) в собственность военкому для ВСУ.