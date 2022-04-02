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Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

Фото: первый заместитель главы Гостаможслужбы Украины Александр Щуцкий (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация на границах в зоне деятельности пограничных таможен более-менее стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Гостаможслужбы Украины Александра Щуцкого на странице службы в Facebook.

"Сейчас помощь приобрела стабильный характер, есть четкая логистика, порядок, организован основной гуманитарный хаб на Закарпатье, есть координация усилий военных администраций и облсоветов, есть четкое понимание ситуации. Я бы сказал, перешли с волны определенного хаоса на волну системной работы", - сообщил Щуцкий.

Для сравнения, в мирное время для признания гуманитарной помощи донор должен был обратиться до получателя, последний писал соответствующее обращение в комиссию при облсовете, та заседала, а затем готовила ряд документов на таможню с указаниями, куда идет и кто и как будет использовать.

Также по его словам, Закарпатская таможня уже в первые дни войны передала 389 конфискованных транспортных средств (прицепы, грузовики) в собственность военкому для ВСУ.

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Государственная таможенная службаАлександр Щуцкий