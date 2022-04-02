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Щуцький розповів, що відбувається на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць

Фото: перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць більш-менш стабільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Держмитслужби України Олександра Щуцького на сторінці служби у Facebook.

"Зараз допомога набула стабільного характеру, є чітка логістика, порядок, організований основний гуманітарний хаб на Закарпатті, є координація зусиль військових адміністрацій та облрад, є чітке розуміння ситуації. Я б сказав, перейшли з хвилі певного хаосу на хвилю системної роботи", - повідомив Щуцький.

Для порівняння, у мирний час для визнання гуманітарної допомоги донор повинен був звернутися до отримувача, останній писав відповідне звернення на комісію при облраді, та засідала, відтак готувала низку документів на митницю з вказівками, куди іде і хто і як буде використовувати.

Також за його словами, Закарпатська митниця вже в перші дні війни передала 389 конфіскованих транспортних засобів (причепи, вантажівки) у власність воєнкому для ЗСУ.

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Державна митна службаОлександр Щуцький